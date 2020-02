Bankomatkartendiebe in Wiener Neustadt gesucht

Die Polizei in Wiener Neustadt sucht nach zwei mutmaßlichen Bankomatkartendieben, die bereits im November 2019 mit einer gestohlenen Karte bezahlt haben sollen.

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht vom 31. Oktober 2019 auf den 1. November 2019 die Geldbörse einer 43-Jährigen aus dem Bezirk Mattersburg, während diese in Wiener Neustadt unterwegs war. Anschließend wurden am 1. November 2019 insgesamt zwölf Bezahlvorgänge mit der gestohlenen Bankomatkarte durchgeführt. Es entstand ein Schaden in der Höhe von rund 500 Euro.