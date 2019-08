Bankomatkartendieb in Klosterneuburg gesucht

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Bankomatkartendieb, der im Mai einer Frau in Klosterneuburg die Geldbörse gestohlen haben soll.

Einer 52-Jährigen aus dem Bezirk Tulln wurde am 13. Mai 2019 gegen 17:20 Uhr in einem Supermarkt im Stadtgebiet von Klosterneuburg von bislang unbekanntem Täter die Geldbörse samt Bargeld und Bankomatkarte gestohlen. Wenig später wurde vom mutmaßlichen Täter bei einem Bankomaten in Klosterneuburg mit der zuvor gestohlenen Bankomatkarte behoben.