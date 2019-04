Bankomatkarten-Diebe in Wien gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Anfang Dezember 2018 stahlen mindestens drei bislang unbekannte Männer einem Pensionisten die Bankomatkarte und behoben damit mehrere Male Geld. Die Wiener Polizei fahndet nach den Tätern.

Zumindest drei derzeit unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 4. und 5. Dezember 2018 in diversen Wiener Bezirken (Neubau, Favoriten, Hernals und in NÖ in Schwechat) mehrfach unrechtmäßig Bargeld vom Konto eines 82-jährigen Mannes behoben zu haben. Der Pensionist wurde vermutlich zuvor bei der Behebung von Bargeld beobachtet, dann abgelenkt und seine Bankomatkarte gestohlen.