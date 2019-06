Bankomatkarten-Diebe in Wien gefasst: Weitere Opfer gesucht

Ein Trio soll zwischen 8. März und 31. Mai mindestens zehn Mal Geld mit gestohlenen Bankomatkarten behoben haben. Bei den Opfern soll es sich großteils um ältere Personen handeln, die Polizei Wien sucht weitere Betroffene.

Bankomatkarten und Bargeld gestohlen

Die drei Tatverdächtigen wurden am 3. Juni in Wien-Floridsdorf bzw. in Wien-Liesing festgenommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es österreichweit noch weitere Opfer gibt. So gibt es bereits eine Spur nach Salzburg, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Mittwoch.