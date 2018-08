Bankomatkarten-Dieb in Wien gesucht: Hinweise erbeten

Anfang Juni wurde einem 30-Jährigen in Wien die Bankomatkarte gestohlen, ein unbekannter Mann hob damit bislang 3.400 Euro ab. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Gesuchten.

Polizei Wien fahndet nach Bankomatkarten-Dieb

Geld behoben hat der gesuchte Mann gleich einmal im ersten Bezirk und in weiterer Folge einige Male in Wien-Favoriten in der Nähe des Hauptbahnhofs. Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an die Polizeiinspektion Langobardenstraße unter der Telefonnummer 01-31310 DW 66354 erbeten.