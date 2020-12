Bankomat-Diebe scheiterten bei Coup im Bezirk Krems

Bislang unbekannte Täter wollten in Gedersdorf im Bezirk Krems einen Bankomaten mit einem Auto aus dem Foyer des Gemeindeamts herausreißen, scheiterten jedoch.

In Gedersdorf im Bezirk Krems ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat-Diebstahl gescheitert. Unbekannte Täter hatten laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker versucht, das Geldausgabegerät aus der Verankerung zu reißen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.