Banken wollen auf Mahnspesen und Verzugszinsen verzichten

Heimische Banken wollen Kreditnehmende, die aufgrund der steigenden Zinsen unter Druck geraten sind, unter die Arme greifen. Für Sparzinsen wird es ein Transparenzportal geben.

In absehbarer Zeit wollen heimische Banken bei variablen Krediten keine Mahnspesen und Verzugszinsen verrechnen, so der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. In Einzelfällen seien auch Stundungen oder eine Verlängerung der Laufzeiten möglich. Außerdem beraten sie über einen Hilfstopf im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich.