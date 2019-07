Bankangestellter wegen Untreue und Betrug vor Gericht: 1,8 Mio. Euro Schaden

Ein ehemaliger Bankangestellter steht wegen schweren Betrugs vor Gericht. Er soll knapp 1,8 Millionen Euro veruntreut haben.

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Dienstag der Prozess gegen einen ehemaligen Bankangestellten eröffnet worden, dem Untreue und schwerer Betrug mit einem Gesamtschaden von knapp 1,8 Millionen Euro vorgeworfen wird. Die inkriminierten Tathandlungen liegen einige Zeit zurück. Sie sollen sich zwischen 2009 und 2013 zugetragen haben.

Angestellter kam 2010 mit Verwarnung davon

53-Jähriger richtete Schaden in der Höhe von 1,3 Mio. Euro an

Dagegen stellte der Ex-Banker - er arbeitet inzwischen in der Altenpflege - die inkriminierten Betrügereien in Abrede, bei denen er vier hochbetagten Damen übel mitgespielt haben soll, die er jahrelang betreut hatte. Mittels Barabhebungen soll er einen beachtlichen Teil ihres Vermögens - in einem Fall 200.000 Euro - an sich gebracht und für eigene Zwecke - etwa den Ankauf einer Wohnung - verwendet haben.