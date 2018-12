Bank in Josefstädter Straße mit Waffe ausgeraubt: Polizei Wien fahndet nach Räubern

Die Wiener Polizei fahndet nach drei Tätern, die Donnerstag Früh eine Bank in der Josefstädter Straße ausgeraubt haben. Sie bedrohten einen Angestellten mit einer Waffe und konnten fliehen.

Die drei Täter zerschlugen in einem Innenhof ein Fenster der Bankfiliale in der Wiener Josefstädter Straße und drangen so in die Bank ein. Im Inneren warteten die Männer schließlich bis ein Mitarbeiter den Tresorraum betrat, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld.