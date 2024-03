Bande nach Serie von Einbrüchen in NÖ verhaftet

Nach zehn Einbrüchen in Niederösterreich mit einem Schaden von mindestens 50.000 Euro wurden zwei Männer verhaftet und drei weitere Komplizen in Wien festgenommen. Die Diebe erbeuteten vor allem Bargeld.

Zehn Einbrüche in Niederösterreich mit mindestens 50.000 Euro Schaden sollen auf das Konto einer fünfköpfigen Bande aus Rumänien gehen. Gestohlen wurde vor allem Bargeld, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Zwei Männer wurden in der Vorwoche nach Einbrüchen im Bezirk Tulln festgenommen. Wenige Stunden später klickten für drei Komplizen in Wien die Handschellen. Drei Verdächtige waren geständig, das Quintett wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

In der Nacht auf den 25. Februar in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) sollen die Verdächtigen in mehrere Gewerbeobjekte eingebrochen haben, um an einen Winkelschleifer zu kommen. Mit diesen sollen sie den Tresor eines Vereins aufgeschnitten und Bares gestohlen haben.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Täterfahrzeuge ausgeforscht. Ein 38-Jähriger und ein 59-Jähriger wurden in der Nacht auf vergangenen Donnerstag nach Einbrüchen in eine Werkstatt und eine Arztpraxis in Königsbrunn am Wagram gefasst. Drei weitere Mitglieder der Gruppe im Alter von 24, 29 und 55 Jahren wurden in den Morgenstunden in Wien-Landstraße festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde Bargeld sichergestellt. Weitere Tatorte der Einbrüche seit November des Vorjahres lagen im Bezirk Melk in Hürm und Melk sowie in Ardagger (Bezirk Amstetten).