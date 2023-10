Balkonkraftwerke: Photovoltaik-Boom führte zu Anstieg

Heuer hat der Photovoltaik-Boom zu einer Vervielfachung sogenannter "Balkonkraftwerke" geführt.

Allein bei den Wiener Netzen verzeichnete man heuer bis dato rund 2.600 Anmeldungen, nach 931 im Vorjahr. Balkonkraftwerke sind kleine PV-Anlagen mit ein oder zwei Modulen, die höchstens 800 Watt an Leistung liefern und in Baumärkten, von Solarteuren und online verkauft werden. Zur Inbetriebnahme reicht eine Meldung an den Netzbetreiber und ein Anstecken an einer Steckdose.