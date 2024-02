Bahnschwellen und Steine auf Gleise in NÖ gelegt: 41-Jähriger festgenommen

Am Samstag soll ein Mann in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) Bahnschwellen und kopfgroße Steine auf die Gleise der Gutensteinerbahn gelegt haben.

Eine Anrainerin rief die Polizei, beim Eintreffen der Exekutive flüchtete der Verdächtige. Auch ein Schuss eines Beamten ins Erdreich ließ ihn nicht anhalten. Der 41-Jährige wurde wenige Minuten später in einem Dickicht entdeckt und festgenommen. Der Rumäne war nicht geständig, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.