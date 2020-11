Bahnmitarbeiter werden nach schweren Unfällen dienstfrei gestellt

Nach schweren Unfällen werden Bahnmitarbeiter 72 Stunden dienstfrei gestellt. Die Gesetzesnovelle wurde am heutigen Mittwoch im Ministerrat beschlossen.

Im Ministerrat ist am Mittwoch eine Novelle des Eisenbahngesetzes beschlossen worden, wonach Bahnmitarbeiter künftig nach schweren Unfällen automatisch dienstfrei gestellt werden. Diese Verpflichtung gilt für 72 Stunden. Arbeitgeber müssen in diesen Fällen außerdem den Bediensteten psychologische Hilfe anbieten, informierte das Verkehrsministerium in einer Aussendung.