BAFTAs 2024: Preisregen für "Oppenheimer"

"Oppenheimer" war der große Sieger bei der diesjährigen BAFTA-Verleihung.

BAFTAs für Bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller für "Oppenheimer"

Neben dem Preis für die beste Regie wurde "Oppenheimer" auch in der Hauptkategorie als bester Film ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Sonntagabend in London statt. Mit dem Preis als bester Hauptdarsteller wurde Cillian Murphy ausgezeichnet, der in "Oppenheimer" den als Vater der Atombombe geltenden US-Physiker Robert Oppenheimer verkörpert.