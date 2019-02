Badner Bahn: Das sind die Top 5 Haltestellen

Die Badner Bahn wurde im Jahr 2018 von zahlreichen Fahrgästen genutzt. Unter den Top 5 - Haltestellen sind unter anderem der Bahnhof Meidling, der Schedifkaplatz und die SCS in Vösendorf.

2018 haben insgesamt 12,7 Millionen Fahrgäste die Badner Bahn genutzt. 200.000 mehr als im Jahr 2018. “Drei der fünf am stärksten frequentierten Haltestellen entlang der gesamten Strecke liegen in Wien. Die stärkste Fahrgastfrequenz verzeichnete 2018 die Haltestelle Schedifkaplatz mit über 1,3 Millionen Fahrgästen”, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

Schedifkaplatz in Wien-Meidling und SCS Vösendorf frequentiertesten Haltestellen Die Haltestelle Schedifkaplatz hat eine Anbindung an die U-Bahn Linie U6 sowie den Bahnhof Meidling mit zahlreichen weiteren Verbindungen. Knapp dahinter liegt die Haltestelle Vösendorf-SCS mit 1,2 Millionen Fahrgäste. Täglich wird die Badner Bahn zur direkten Anreise in die Shopping City Süd genutzt. Vom Schedifkaplatz mit der Anbindung an die U-Bahn-Linie U6 sind es mit der Badner Bahn nur 14 Minuten.

Auf dem dritten Platz liegt die Haltestelle Bahnhof Meidling in Wien mit fast 943.000 Fahrgästen. Auch hier besteht eine Anbindung zur U6 bzw. zum Bahnhof Meidling. Auf den Plätzen vier und fünf die beiden Endstellen. Die Haltestelle Wien Oper nutzten 2018 rund 713.000 Fahrgäste, am Josefsplatz in Baden verzeichnete die Badner Bahn 670.000 Fahrgäste.