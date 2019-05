Baden bei Wien wird zum Beachvolleyball-Eldorado

Die 15. Auflage von Beachvolleyball Baden findet von 5. bis 16. Juni 2019 im Badener Strandbad statt. Auf Sportfans warten dabei elf intensive Tage voller Spitzensport.

Mit von der Partie sind natürlich die österreichischen Stars und Vorjahresgewinner Clemens Doppler und Alex Horst. “Wir sind in Baden sicher die Gejagten, aber ich liebe diese Challenge. Die Zuseher sind hier hautnah, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre”, so Horst. Bei den Damen treten Silbermedaillengewinnerinnen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig an: “Wir freuen uns schon sehr auf unser Heim-Turnier. Nachdem wir im Vorjahr Silber holen konnten, wollen wir heuer einen draufsetzen.”