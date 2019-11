Baden: 57-Jähriger nach Lkw-Unfall gestorben

Jener 57-Jährige, der am Mittwoch in Baden von einem Lkw erfasst wurde, erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Im Wiener Lorenz Böhler Krankenhaus ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fußgänger gestorben, der am Dienstagnachmittag in Baden von einem Lkw niedergestoßen worden war. Nach Polizeiangaben hatte der 57-Jährige trotz Rotlichts eine Fahrbahn überqueren wollen.