Bad Vöslau: Brand bei Bahnhof aus Langeweile gelegt

Wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, haben ein Mann und eine Frau den Brand im Warteraum des Bahnhofs Bad Vöslau gelegt. Sie gaben an, aus Langeweile gehandelt zu haben.

Der Brand im Warteraum des Bahnhofs Bad Vöslau (Bezirk Baden) in der Vorwoche ist gelegt worden. Ein Mann und eine Frau im Alter von jeweils 19 Jahren wurden festgenommen, das Duo war geständig und gab laut Polizei bei der Einvernahme an, aus Langeweile gehandelt zu haben.

Überwachungskamera filmte Duo bei Brandstiftung

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, wurde der Warteraum durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen bzw. unbenützbar. In mehreren im ersten Stock gelegenen Wohnungen dürfte indes kein Schaden entstanden sein.