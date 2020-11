Bad Vöslau: 28-Jährige bei Küchenbrand verletzt

Bei dem Versuch, einen Küchenbrand zu löschen, zog sich eine 28-Jährige am Mittwoch Brandverletzungen zu. Sie wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.

In einem Mehrparteienhaus in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag entstanden, als eine 28-Jährige die Küche beim Kochen kurz verlassen hatte.