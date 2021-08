Bad Blumau: Autofahrer kollidierte mit Regionalzug

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in Bad Blumau. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Regionalzug, der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Kleintransporter ist Mittwochnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang im steirischen Bad Blumau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Regionalzug der ÖBB erfasst worden. Der 21 Jahre alte Lenker des Kleintransporters verstarb an der Unfallstelle. Der Lokführer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Regionalzug ohne Passagiere

Der Kleintransporter war gegen 15.30 Uhr auf der Blumauerstraße von Kleinsteinbach kommend in Richtung Bad Blumau gefahren. Der passagierlose Regionalzug fuhr von Fehring kommend in Richtung Hartberg. Unmittelbar nach dem Ortsgebiet von Kleinsteinbach kam es bei einem unbeschrankten Bahnübergang zur Kollision.