Babyglück bei den Royals: Prinzessin Beatrice bringt Tochter zur Welt

Großbritannien kann sich über ein weiteres royales Baby freuen: Die Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice hat ein Mädchen zur Welt gebracht.

Das Kind wurde am späten Samstagabend geboren, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Es ist das zwölfte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. und bereits das vierte Baby, das heuer in der Familie auf die Welt kommt. Auch die Queen-Enkel Prinzessin Eugenie, Zara Tindall und natürlich Prinz Harry freuten sich 2021 bereits über Nachwuchs.