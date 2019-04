Babyglück bei Beate Meinl-Reisinger: So süß ist ihre Tochter

Sonntagabend ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zum dritten Mal Mutter einer Tochter geworden. Beide sind wohlauf.

Die NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger ist am Sonntagabend zum dritten Mal Mutter einer Tochter geworden. Das gab sie am Montag auf sozialen Netzen bekannt.

Der zweite Name der Tochter von Beate Meinl-Reisinger ist Europa. Den ersten Namen wollten die Eltern nicht verraten. Den Namen habe sich eine ihrer Töchter gewünscht, als sie in der Schule griechische Sagen durchgenommen haben, hatte Meinl-Reisinger bereits im Vorfeld erzählt.

Wöginger gratuliert

“Kinder sind das schönste und wichtigste im Leben. In diesem Sinne freue ich mich sehr über die Nachricht, dass Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Tochter zur Welt gebracht hat und gratuliere den frisch gebackenen Eltern und den beiden Geschwistern von ganzem Herzen zum Familiennachwuchs”, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger, selbst Vater von drei Kindern am Montag in einer Aussendung. “Ein herzliches Willkommen der neuen Erdenbürgerin!”