Die drei Jugendlichen setzten die Rettungskette rasch in Gang und retteten so ein Baby. ©Stadt Wien / Christian Jobst

Baby in Wien reanimiert: Ludwig ehrte Retter mit Medaille

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am Dienstag drei Jugendliche sowie einen Mitarbeiter des Jugendzentrums in Meidling als Lebensretter ausgezeichnet. Sie nahmen im Wiener Rathaus Einsatzmedaillen in Empfang.

Anlass für den Festakt war ein Vorfall im Oktober 2023. Die Geehrten waren eingeschritten, nachdem bei einem Baby die Atmung ausgesetzt hatte. Sie reanimierten das Kind und setzten die Rettungskette in Gang.

Wiens Bürgermeister Ludwig ehrte jugendliche Lebensretter

Die Jugendlichen - zwei Burschen und eine junge Frau im Alter von 15 bzw. 16 Jahren - hatten zuvor Schreie aus einem Stiegenhaus gehört. Dort fanden sie eine geschockte Familie mit einem leblosen Baby vor. Daraufhin organisierten sie Hilfe aus dem Jugendzentrum und verständigten die Rettung. Mitarbeiter des Zentrums begannen in weiterer Folge mit Herzmassage und Beatmung. Das Baby konnte so gerettet werden.

"Ihr habt so gehandelt, wie ein Mensch im besten Fall handeln kann: beherzt, schnell, mutig, ohne Angst", würdigte der Bürgermeister den Einsatz. Die Helfer seien "echte Helden", der Einsatz sei vorbildlich gewesen.