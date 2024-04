Baby-Dummy klatscht gegen Windschutzscheibe: ÖAMTC warnt vor Kauf dieses Kindersitzes

Die Horror-Vorstellung aller Eltern: Der Kindersitz taugt nicht, was er verspricht und das Baby fliegt bei einem Unfall in hohem Bogen durch das Auto nach vorne. Beim Test von verschiedenen Kindersitzen durch den ÖAMTC zeigt sich bei einem Modell leider genau dieses Szenario.

Wie der ÖAMTC via Aussendung am Donnerstag mitteilte, hat das Modell "Peg Perego Viaggio Twist mit Isofix-Basis" im aktuellen Kindersitz-Test ein bedenkliches Ergebnis erzielt. "Beim Frontalcrash-Versuch mit dem gegen die Fahrtrichtung montierten Sitz brach der Stützfuß am Gelenk von der Isofix-Basis ab. Danach löste sich die Sitzschale von der Basis und schleuderte mitsamt dem 15-kg-Dummy nach vorne, was bei einem realen Unfall zu schweren Verletzungen führen könnte", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Wird der Sitz in Fahrtrichtung eingebaut, kommt es zum gleichen Ergebnis.