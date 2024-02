Babler will Arbeitslosigkeit mit Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose bekämpfen

SPÖ-Chef Andreas Babler möchte, dass die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose bekämpft wird. Das soll durch einen Mix bekannter Forderungen und der Ausweitung bestehender Projekte gelingen.

Babler: Regierung sieht bei steigender Arbeitslosigkeit tatenlos zu

Allen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, soll ein Arbeitsplatz angeboten werden, forderte Babler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Dies sei nicht nur aus Respekt gegenüber den einzelnen Menschen sinnvoll, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Der Regierung warf er vor, der steigenden Arbeitslosigkeit tatenlos zuzusehen.

Konkret soll im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit nach den SPÖ-Vorstellungen an drei Schrauben gedreht werden: Gemäß der langjährigen SPÖ-Forderung sollen nach dem Vorbild der von der türkis-blauen Regierung abgeschafften Aktion 20.000 insgesamt 40.000 Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Sie könnten etwa in Gemeinden sinnvolle Tätigkeit unter anderem als Stützkräfte in den Schulen, Mitarbeiter in Poststellen, bei Sanierungsarbeiten oder der Parkraumbewirtschaftung übernehmen, so Babler.