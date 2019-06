Belvedere Vodka eröffnet am 19. Juni eine neue Pop Up Bar im Wiener Volksgarten.

"B under the trees": Belvedere Vodka eröffnet neue Pop Up Bar im Wiener Volksgarten

Bald startet unweit der Hofburg eine neue Pop Up Bar. Belvedere Vodka eröffnet am 19. Juni die Bar in der Wiener City unter dem Namen "B under the trees".

Am 19. Juni eröffnet in der Wiener Innenstadt eine weitere Pop Up Bar. Die Ringstraße entlang, vorbei an Parlament und Hofburg: Belvedere Vodka eröffnet Mitte Juni im Wiener Innenstadt-Club Volksgarten eine eigenständige Open-Air-Cocktailbar, die einer sommerlichen Wohlfühloase par excellence gleicht. Die Belvedere Pop up Location “B under the trees” bietet die Möglichkeit, den Volksgarten auch tagsüber zu erkunden und schon in den Nachmittagsstunden einen Aperitif zu genießen und zu coolen Sounds zu tanzen.

Pop Up Bar im Wiener Volksgarten Der Volksgarten blickt seinerseits auf knapp 180 Jahre Geschichte zurück und zählt zu den weltweit angesagtesten Hotspots der Partyszene. Die kulinarischen Highlights werden von den Wrenkh-Brüdern geboten, die für ihre österreichischen Fleisch- und Fischspezialitäten sowie ihre ausgefeilte vegetarische Küche bekannt sind.

Die Besucher können sich auch auf einen wunderbar gestaltetes Ambiente im Garten freuen. „Gärten sind gestylte Natur – dieses Motto habe ich aufgegriffen und es bildete das Fundament für die Planung und Gestaltung. Die Farben, die Wildheit, die Ästhetik, die Natürlichkeit, die Exotik des Dschungels sind die primären Aspekte unseres Konzeptes und sollen den Gast entzücken, verführen und berauschen”, so Klaus Fürnweger, Ortmann Gartengestaltung.

Eröffnung: 19. Juni 2019 – September

Öffnungszeiten: Donnerstag – Samstag / 17:00 bis 02:00 Uhr

Ort: Volksgarten Wien