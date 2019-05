Autozulieferer Rupert Fertinger insolvent: 200 Mitarbeiter betroffen

Der Autozulieferer Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf in Niederösterreich ist zahlungsunfähig. Betroffen sind rund 200 Mitarbeiter.

Die Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf (Niederösterreich) ist insolvent. Über das Vermögen des Autozulieferers wurde am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind etwa 260 Gläubiger und 169 Dienstnehmer. Die Passiva betragen laut Kreditschützern 20,7 Mio. Euro. Mehrheitseigentümer ist der Industrielle Veit Schmid-Schmidsfelden.

Das Sanierungsverfahren wurde am Mittwoch aufgrund eines Eigenantrages eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz im Bezirk Mistelbach soll fortgeführt werden. Die Firma habe bereits umfassende betriebliche Reorganisationsmaßnahmen eingeleitet und die Kosten deutlich gesenkt, teilte der AKV mit. Von den betroffenen Mitarbeitern sind 121 Arbeiter und 48 Angestellte. Im eingebrachten Sanierungsplan wird Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.

Die Wiener Rechtsanwältin Katharina Widhalm-Budak wurde zur Masseverwalterin bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. August statt, die Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung am 4. Oktober.

Das Unternehmen war 1944 von Rupert Fertinger in Wien gegründet worden. Schwerpunkt waren damals laut Webseite Warmwasseraufbereitungsgeräte (Durchlauferhitzer) und Installationsmaterialien. 1960 wurde ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude in Wolkersdorf geplant und gebaut. Der Kauf durch Schmid-Schmidsfelden erfolgte 2002. 2012 wurde die Produktion in der neuen Fabrik im ecoplus Wirtschaftspark in Wolkersdorf aufgenommen. Gefertigt werden Produkte aus Metall für Sanitärtechnik und automotive Anwendungen.

(APA/Red)