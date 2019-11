Autounfall bei Inzersdorf: Drei Personen verletzt

Bei einem Autounfall auf der S33 bei Inzersdorf wurden gestern Abend drei Personen verletzt, eine Frau davon schwer. Das Auto eines Wieners landete in einem Acker.

Drei Autolenker sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kremser Schnellstraße (S33) bei Inzersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) verletzt worden. Ein 23-Jähriger war laut Polizei mit seinem Wagen auf den Pkw einer 57-Jährigen aufgefahren, der dadurch ins Schleudern geriet und auf der linken Spur stehen blieb. Eine nachkommende Lenkerin kollidierte mit dem Auto der Frau.

57-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Die 57-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurde schwer verletzt und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Pkw des 23-Jährigen aus Wien-Leopoldstadt durchbrach den Windschutzzaun und blieb nach rund 120 Metern auf einem Acker stehen. Der Mann wurde ebenso wie die gleichaltrige Lenkerin aus dem Bezirk Zwettl leicht verletzt. Die beiden wurden in das Krankenhaus nach Krems transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung. Die Ursache für den Unfall kurz vor 19.30 Uhr auf der S33 Richtung Norden war vorerst unbekannt.