Autoschieber verursachten mit Pkw-Diebstählen in Wien und NÖ Millionenschaden

Nach einer Serie von Pkw-Diebstählen in Niederösterreich und Wien sind zwei mutmaßliche Autoschieber nahe der Grenze zu Tschechien gefasst worden. Das Duo hatte es auf Autos der Marken Porsche, Mercedes und BMW abgesehen.

Mehrere Pkw-Diebstähle in Wien und Niederösterreich seit Juli

In der Nacht auf Donnerstag wurden die Beamten im Bereich des Grenzübergangs Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) auf einen Pkw mit polnischen Kennzeichentafeln aufmerksam. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug im Stadtgebiet von Laa an der Thaya abgestellt entdeckt. Erhebungen zum polnischen Lenker, der sich in der Nähe aufhielt, ergaben einen aufrechten deutschen Haftbefehl wegen des Diebstahls hochpreisiger Fahrzeuge. Der 31-Jährige wurde daraufhin festgenommen, er war teilweise geständig.

Schussabgabe auf Hinterreifen bei Fluchtversuch

Im Zuge der Überwachung bemerkten die Beamten am Donnerstag gegen 6.00 Uhr auf der Weinviertler Bundesstraße einen Porsche Panamera mit polnischen Kennzeichen, jedoch mit einer österreichischen Begutachtungsplakette. Eine daraufhin errichtete Straßensperre am Grenzübergang Kleinhaugsdorf brachte den Wagen kurz zum Stillstand. Als sich Polizisten mit gezogenen Dienstwaffen dem Auto näherten, versuchte der Lenker über einen Fahrbahnteiler Richtung Staatsgrenze zu flüchten. Der Porsche stieß daraufhin gegen einen entgegenkommenden Pkw. Es entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

In Folge gab ein Beamter einen gezielten Schuss in Richtung des linken Hinterreifens des flüchtenden Autos ab. Daraufhin hielt der Lenker den Pkw an und wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Der 25-jährige Pole und ein Polizist wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Den Ermittlungen zufolge wurde der Porsche in der Nacht auf Donnerstag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gestohlen.