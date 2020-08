Autos veruntreut und weiterverkauft: 56-Jähriger unter Betrugsverdacht in Haft

In Wiener Neustadt ist ein 56-Jähriger inhaftiert worden, da er unter Betrugsverdacht steht. Er soll elf Autos von Gebrauchtwagenhändlern veruntreut und weiterverkauft haben

Ein 56-Jähriger österreichischer Staatsbürger, zuletzt ohne festen Wohnsitz, ist unter Betrugsverdacht in Wiener Neustadt in Haft. Er soll seit Anfang Juni in elf Fällen Autos von Gebrauchtwagenhändlern in Niederösterreich, Wien und der Steiermark veruntreut und weiterverkauft haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Beschuldigte war umfassend geständig.