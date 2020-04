Autos gerammt: Wiener versteckte sich nach Fahrerflucht

Ein 42-jähriger Wiener rammte in der Nacht auf Samstag mit seinem Fahrzeug drei Autos und beging dann Fahrerflucht. Der Mann stand wohl unter Drogen.

An zwei roten Ampeln hat ein Wagenlenker in Wien in der Nacht auf Samstag insgesamt drei Autos gerammt. Der 42-Jährige flüchtete jeweils vom Unfallort und versteckte sich in einer Wohnung im Bereich der Favoritenstraße. Einsatzkräfte der Spezialeinheit WEGA nahmen ihn dort fest. Laut Polizei dürfte der Mann unter Suchtmittel- oder Drogeneinfluss gestanden sein.