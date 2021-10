Autolenkerin nach Unfall im Bezirk Neunkirchen gesucht

Nach einem Unfall mit einem Radfahrer leistete eine Frau in Gleißenfeld Erste Hilfe und fuhr dann mit ihrem Auto weiter. Die Polizei sucht nun nach der Unfallverursacherin.

Nach einem Verkehrsunfall in Gleißenfeld in der Marktgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg (Bezirk Neunkirchen) wird eine Autolenkerin gesucht. Ein von der Frau gelenkter Pkw war am Sonntagnachmittag mit einem Radfahrer kollidiert, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Nachdem die Unbekannte Erste Hilfe geleistet hatte, sei sie weitergefahren. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grimmenstein (Tel.: 059133-3353) erbeten.