Autofahrer-Streit in Wiener City eskalierte: 37-Jähriger mit Messer verletzt

Am Montag eskalierte in der Wiener Innenstadt ein Streit zwischen zwei Autofahrern. Einer der beiden hatte ein Messer bei sich und verletzte damit seinen Kontrahenten. Die Polizei konnte den Beschuldigten festnehmen.

Am 17. Juni gegen 14:20 Uhr kam es am Stubenring in der Wiener City zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern (36, 37 beide türkische Staatsbürger). Grund dafür war eine Situation im Straßenverkehr.