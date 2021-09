Autofahrer rammte Polizei: Drei Beamtinnen in NÖ verletzt

Eine Verfolgungsjagd der Polizei fand am Freitag statt - und ging in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) zu Ende.

Polizei soll am Vormittag zu Streit gerufen worden sein

Verletzte Polizistinnen kamen ins Landesklinikum Wiener Neustadt

Eine Fahndung wurde eingeleitet, in deren Rahmen Beamte das Auto des Flüchtigen verfolgten. Nach dem Crash auf der B60 wurden die verletzten Polizistinnen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Ebenfalls mit Blessuren in das Krankenhaus transportiert wurde der Verdächtige. Einvernahmen waren am Freitagnachmittag im Gange.