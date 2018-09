Autodiebe schlugen in Wien, NÖ und OÖ zu: 1,9 Millionen Euro Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei konnten einer zehnköpfigen polnischen Tätergruppe 22 Fahrzeugdiebstähle in mehreren Bundesländern nachgewiesen werden. Die Täter gingen dabei mit einem Funkstreckenverlängerungsgerät vor.

Beginnend mit Oktober 2017 bis Anfang März 2018 kam es in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Oberösterreich – dabei vorwiegend in den Bezirken Mödling, Baden, Wien-Liesing, Linz-Land und Perg – zu insgesamt 22 Diebstählen hochpreisiger Fahrzeuge. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von 1,9 Millionen Euro.

Nach intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnte eine zehnköpfige polnische Tätergruppe ausgeforscht werden. Bei den Diebestouren wurde ein sogenannter Scanner, also ein Funkstreckenverlängerungsgerät, verwendet. Wenn die Besitzer ihre Autos vor ihren Wohnhäusern abgestellt hatten, wurde damit von den Tätern das Sperrsignal des Autoschlüssels zu einem Empfangsgerät verlängert. Mit diesem konnten die Wagen in Folge geöffnet werden. Mit einem “Jammer” unterdrückten die Autodiebe später das Ortungssignal der Pkws, teilte die Polizei mit.

Fahrzeuge in Wien, NÖ & OÖ gestohlen: Zehnköpfige Bande ausgeforscht

Am 9. März 2018 konnten Bedienstete der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Einsatzgruppe für Straßenkriminalität, zwei mit EU-Haftbefehl gesuchten polnische Staatsbürger im Alter von 21 und 23 Jahren im Bezirk Baden vorläufig festnehmen. Sie sind teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ein gestohlener Pkw konnte in Wien-Meidling und zwei weitere gestohlene Fahrzeuge in Polen sichergestellt werden.