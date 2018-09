Autobus stand auf der A21 bei Alland in Vollbrand

Mittwochfrüh stand auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ein Autobus in Vollbrand. Wie die Feuerwehr berichtete, waren drei Personen an Bord, verletzt wurde niemand.

Der 30-jährige Rumäne, der den Bus in Richtung Wien gesteuert hatte, entdeckte den Brand am Heck gegen 6.30 Uhr. Er hielt am Pannenstreifen an und bekämpfte die Flammen gemeinsam mit seinen Beifahrern im Alter von 22 und 28 mit Feuerlöschern, freilich vergeblich.