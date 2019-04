Autobatterie löste Brand in Wiener Neustadt aus

Am Samstag kurz nach Mittag kam es in Wiener Neustadt zu einem Feuerwehreinsatz auf der Autobahnauffahrt zur A2. Ein Auto stand in Brand.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag, 30.3. gegen 13:00 Uhr im Kofferraum eines Pkw kurz vor der Auffahrt zur A2 Wr. Neustadt West zu einem Brand einer Autobatterie. Sofort wurde die Freiwillige Feuerwehr Wr. Neustadt mit einem Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort beordert.

A2 nur schwer passierbar Unter schwerem Atemschutz begannen die Kräfte der Feuerwehr mit der Erkundung. Mit einem Hochdruckrohr wurde der Brand im Kofferraum rasch unter Kontrolle gebracht. Der Atemschutztrupp räumte aus dem Kofferraum drei Autobatterien. Eine davon dürfte der Auslöser des Brandes gewesen sein. Für die Dauer des Einsatzes war die Auffahrt zur A2 nur erschwert passierbar.