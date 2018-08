Autobahnvignette 2019 ist Zitronengelb und wird teurer

Die neue Autobahn-Vignette für das Jahr 2019 ist Zitronengelb und kostet für Pkw für das ganze Jahr 89,20 Euro und für Motorräder 35,50 Euro. Damit steigen die Preise um 2,2 Prozent.

“Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife jährlich an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2019 um 2,2 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahresvignette im kommenden Jahr 89,20 Euro und jene für Motorräder 35,50 Euro kosten”, hieß es am Donnerstagnachmittag in der Aussendung der Asfinag.