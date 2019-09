Autobahnen und moderne Fahrzeuge: Kommunikation künftig über WLAN

Bis 2023 sollen Autobahnen und Schnellstraßen mit einem speziellen WLAN ausgerüstet werden. So soll mit modernen Fahrzeugen künftig schnell und sicher kommuniziert werden.

Österreich: Bis zu 500 WLAN-Boxen werden installiert

Kommunikation über WLAN: Geeignet Fahrzeuge im Anrollen

Die ersten geeigneten Fahrzeuge seien im Anrollen: Volkswagen habe die Serieneinführung der WLAN-Technologie in einem der nächsten Kfz angekündigt, weitere Hersteller hätten ähnliche Pläne, zum Beispiel auch um die teilautomatische Fahrt in Lkw-Konvois zu unterstützen.

Der Informationstransfer soll auch in die andere Richtung fließen: Von den Fahrzeugen könnten Daten an die Asfinag gesendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer mit Updates entlang der Strecke zu versorgen. Die Vorteile für die Lenker laut dem Unternehmen: Solche frühzeitigen Informationen zum Beispiel über Fahrstreifensperren, Baustellen, Tempolimits, Pannen oder Unfälle werden am Bordcomputer angezeigt. Am meisten profitiere die Verkehrssicherheit.