Auto überschlug sich mehrmals: Verkehrsunfall auf A23 in Wien

Am Freitag kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall in Wien. Ein Auto überschlug sich dabei mehrmals, der Lenker konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der Wiener Südosttangente (A23) gekommen. Um 21.15 Uhr überschlug sich in Fahrtrichtung Nord ein Pkw auf Höhe der Ausfahrt A22 mehrmals, nachdem dieser aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war und eine Betonleitwand touchiert hatte. Das Auto kam in einem angrenzenden Grünbereich zu liegen, der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.