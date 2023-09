Auto stürzte in OÖ in Teich: Lenker konnte sich befreien

In Oberösterreich stürzte ein Auto in einen Teich. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

In Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf an der Krems ist am Samstag ein Pkw in einen Teich gestürzt. Das Auto stand bis zur Hälfte unter Wasser. Der 82-jährige Lenker befreite sich laut Polizei selbst aus dem Pkw und blieb unverletzt.