Auto prallte in NÖ gegen Abschleppwagen - 65-Jähriger schwer verletzt

Ein Mann (65) ist in der Nacht auf Sonntag auf der Wiener Straße (B1) zwischen Riederberg und Gablitz mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen abgestellten Abschleppwagen geprallt.

Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten Land wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Pölten geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

NÖ: Fahrzeug prallte gegen Abschleppwagen

Der Pkw-Lenker dürfte kurz vor Mitternacht in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen wurde zunächst in Büsche katapultiert und prallte dann in den unbesetzten Lastwagen.