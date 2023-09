Auto lag nach Unfall am Dach: 19-Jährige gerettet

Nachdem eine 19-Jährige auf dem Weg zur Arbeit auf der Nordspange bei Wiener Neustadt mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, musste sie von den Feuerwehren Wiener Neustadt, Theresienfeld und Felixdorf aus dem am Dach liegenden Fahrzeug gerettet werden.

Am Unfallort wurde ein Pkw am Dach vorgefunden. Die 19-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Baden war zu diesem Zeitpunkt noch im Auto eingeschlossen. Um die junge Frau zu retten, mussten Teile der Karosserie mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Anschließend konnte die Verletzte mittels Rettungsbrett aus dem Auto befreit und an die bereitstehende Notärztin übergeben werden