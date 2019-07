Auto in Vollbrand: Wiener Familie konnte sich rechtzeitig befreien

Eine fünfköpfige Familie aus Wien war am Dienstag in Oberösterreich unterwegs, als der Lenker bemerkte, dass der Wagen stark rauchte. Nachdem die Familie das Auto verlassen hatte, geriet dieses auch schon in Vollbrand.

Am Dienstag ist ein Auto in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Vollbrand gestanden. Der 66-jährige Lenker aus Wien fuhr mit seiner Familie auf der Salzkammergutstraße (B145) von Gmunden nach Altmünster, als er bemerkte, dass der Wagen stark rauchte. Er hielt an und alle fünf Personen stiegen aus, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch. Verletzt wurde niemand.

Pkw geriet in Vollbrand: Familie konnte Auto rechtzeitig verlassen

Der Pkw geriet in Vollbrand, kurz nachdem das Ehepaar und die drei Kinder ihn verlassen hatten. Laut Feuerwehr habe sich der Brand aus dem Bereich um den linken Hinterreifen entwickelt. Die Salzkammergutstraße war von 18.20 bis 19.00 Uhr total gesperrt. Kurz nach 20.00 Uhr war sie wieder uneingeschränkt zu befahren.