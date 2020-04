Auto ging "auf die Nerven": 20-Jähriger schlug auf Pkw in Wien ein

Weil ihm das Auto "auf die Nerven ging", schlug ein 20-Jähriger in der Nacht auf Samstag auf einen Pkw in der Wiener Innenstadt ein. Die Polizei nahm den Mann fest.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei in der Nähe der Dominikanerbastei in der Wiener Innenstadt von einem Zeugen verständigt, da ein Mann soeben einen PKW massiv beschädigte. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den Tatverdächtigen, einen 20- jährigen Kosovaren, noch beim Hantieren an dem Fahrzeug wahrnehmen.