Auto erfasste Radfahrer in Wien-Josefstadt: 60-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Alser Straße in Wien-Josefstadt ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 60-jährige Fahrradlenker wurde schwer verletzt.

