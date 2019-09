Auszeichnungen für Wiener Zieglergasse und Rotenturmstraße

Die "Kühle Meile" in Wien-Neubau und die Begegnungszone in der Rotenturmstraße wurden vom Verkehrsclub Österreich mit dem Mobilitätspreis ausgezeichnet.

Zwei städtische Neugestaltungsprojekte im öffentlichen Raum werden dieses Jahr mit dem Wiener Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ausgezeichnet. Die Zieglergasse in Neubau, die derzeit zur "Kühlen Meile" umgebaut wird, sowie die innerstädtische Rotenturmstraße, die in eine Begegnungszone umgewandelt wird, wurden am Freitag gekürt.