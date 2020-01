Ausweglose Situation: Kätzchen blieb im Abfluss stecken

In Malaysia kam es letzten Samstag zu einer scheinbar ausweglosen Situation für ein kleines Kätzchen. Diese steckte im Abfluss fest und schaute nur mehr mit dem Kopf aus dem Boden.

Am Samstag musste eine Katzenbesitzerin aus Malaysia feststellen, dass ihr Kätzchens verschwunden war. Dann erlebte sie eine kuriose Überraschung: Nur mehr der Kopf des Kätzchen war zu sehen. Der restliche Körper steckte in einem Abfluss am Boden fest. Das Kätzchen konnte nur gerettet werden, indem der Boden aufgeschlagen wurde. Mittlerweile ist das Kätzchen wieder wohlauf.