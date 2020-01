Auswärtsniederlage gegen Linz stoppte Erfolgsserie von Vienna Capitals

Der Höhenflug der Vienna Capitals wurde am Freitag im Auswärtsspiel gegen den Black Wings Linz mit einer 2:3-Niederlage beendet.

Sechs Tage nach der 0:8-Blamage in Wien ist den Black Wings Linz die Revanche gegen die Vienna Capitals geglückt. Die Linzer gewannen am Freitag das Heimspiel in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit 3:2.