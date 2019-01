Austro-"Tatort": 20. Einsatz für Adele Neuhauser

Der neue Austro-"Tatort" entlarvt "Wahre Lügen" im Umfeld realer Politskandale. Für Adele Neuhauser ist es der 20. "Tatort"-Einsatz, er führt sie unter anderem ins Salzkammergut.

Zwischen Stadt und Land absolviert das quotentechnisch erfolgreiche heimische “Tatort”-Ermittlerduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) seinen Jahresstart. Unter dem Titel “Wahre Lügen” entspinnt sich ein auf realen Polit-Abgründen fußender Krimi, samt Jubiläum: Der am 13. Jänner (20.15 Uhr, ORF 2) am Programm stehende Fall ist Neuhausers 20. Einsatz.

Eine Frauenleiche im Wolfgangsee macht die Anwesenheit des lang gedienten und in alter Hassliebe verbundenen Wiener Erfolgsduos im Salzkammergut notwendig. In ihrem neuesten Kriminalfall sind Fellner und Eisner mit dem tragischen Ende einer hartnäckig recherchierenden Journalistin konfrontiert, die illegalen Waffengeschäften auf der Spur war.

Wie die Aufmachung und Attitüde des betont gelackten Assistenten Digrubers (Sebastian Wendelin) spielt die Handlung da und dort auf den heimischen Polit-Zeitgeist von einst und jetzt an – der Adlatus vereint quasi Anklänge an die einstige “FPÖ-Buberlpartie” bis in die schwarz-türkise Gegenwart. Der vermeintliche “alte, modrige, uninteressante Staub” sorgt dann in höheren Kreisen scheinbar für derart viel Nervosität, dass man Berichten zum Fall sogar mit medialen Ablenkungsmanövern der Marke “Regierungsumbildung” begegnen möchte.